Профессор рассказала о пользе иммунопрофилактики

Профессор Плеханова: иммунопрофилактика может предотвратить корь и коклюш

Иммунопрофилактика может помочь предотвратить коклюш и корь, рассказала «Радио 1» профессор, доктор медицинских наук Мария Плеханова. Она отметила, что сейчас все вакцины безвредны для человеческого организма.

Иммунопрофилактика — это не просто укол, а самый простой, безопасный и наиболее эффективный способ защиты от различных болезней. Благодаря вакцинации человечество сделало рывок в борьбе с управляемыми инфекциями — дифтерией, столбняком, коклюшем, корью, — рассказала Плеханова.

Профессор подчеркнула, что прививки спасли уже более 150 млн человек. По ее словам, в России вакцинация включена в программу ОМС — прививку можно получить бесплатно.

Ранее специалист по вакцинопрофилактике Татьяна Ивлева рассказала, что получить бесплатную прививку от клещевого энцефалита можно в поликлинике после осмотра терапевта. Она отметила, что сейчас доступно два вида вакцин — для детей и взрослых.

Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
