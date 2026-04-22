Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 14:58

Создатели Telega пожаловались на Apple в ФАС из-за блокировки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Разработчики клиента для Telegram под названием Telega обратились с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на Apple из-за удаления их приложения из магазина App Store. Как сообщается в их Telegram-канале, американская компания не дала никаких разъяснений по поводу произошедшего.

Мы считаем, что Apple обязана при появлении подозрения давать конкретные технические претензии и предоставлять срок на их устранение. Если, по мнению Apple, мы что-то нарушаем, то мы имеем право знать, что именно, и должны иметь возможность внести нужные изменения. Мы могли бы прояснить свою позицию, но нам просто не дают никакой конкретики, — сказано в сообщении.

В компании заявили, что продолжают разбираться в ситуации и защищать интересы пользователей и проекта. Там добавили, что рассматривают возможность подачи исков к СМИ и блогерам, распространяющим недостоверные сведения и наносящим ущерб репутации.

Ранее российское приложение Telega, представляющее собой альтернативного клиента для мессенджера Telegram, исчезло из магазина App Store. Скачать приложение через официальный сайт клиента на iPhone также теперь невозможно.

Общество
Россия
Apple
мессенджеры
ФАС
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.