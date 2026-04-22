Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС Создатели Telega пожаловались на Apple в ФАС из-за блокировки

Разработчики клиента для Telegram под названием Telega обратились с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на Apple из-за удаления их приложения из магазина App Store. Как сообщается в их Telegram-канале, американская компания не дала никаких разъяснений по поводу произошедшего.

Мы считаем, что Apple обязана при появлении подозрения давать конкретные технические претензии и предоставлять срок на их устранение. Если, по мнению Apple, мы что-то нарушаем, то мы имеем право знать, что именно, и должны иметь возможность внести нужные изменения. Мы могли бы прояснить свою позицию, но нам просто не дают никакой конкретики, — сказано в сообщении.

В компании заявили, что продолжают разбираться в ситуации и защищать интересы пользователей и проекта. Там добавили, что рассматривают возможность подачи исков к СМИ и блогерам, распространяющим недостоверные сведения и наносящим ущерб репутации.

Ранее российское приложение Telega, представляющее собой альтернативного клиента для мессенджера Telegram, исчезло из магазина App Store. Скачать приложение через официальный сайт клиента на iPhone также теперь невозможно.