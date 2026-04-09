Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 12:10

Российский аналог Telegram бесследно исчез из App Store

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российское приложение Telega, представляющее собой альтернативный клиент для мессенджера Telegram, исчезло из магазина App Store, сообщает РИА Новости. При попытке найти программу пользователь получает сообщение об отсутствии результатов поиска.

Загрузить приложение через официальный сайт на устройствах iPhone также не представляется возможным. Telega является клиентом на базе открытого кода Telegram и включает в себя весь базовый функционал оригинального мессенджера.

Ранее Роскомнадзор сообщил о росте числа DDoS-атак в Рунете, связав активность хакеров с новостями о блокировке Telegram. Специалисты выявили прямую зависимость между информацией о блокировке мессенджера с попытками киберпреступников помешать работе российских сайтов.

До этого стало известно, что в Telegram обнаружена критическая уязвимость, позволяющая удаленно взломать аккаунт без действий пользователя. Уровень опасности достигает 9,8 балла из 10. Уязвимость может эксплуатироваться через интернет без физического доступа к устройству.

Общество
Telegram
App Store
мобильные приложения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Шоу-бизнес

Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.