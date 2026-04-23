Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению Клиенты из России пожаловались на отсутствие доступа к банку из Турции

Российские пользователи крупнейшего частного турецкого банка İş Bankası столкнулись с проблемами доступа к мобильному приложению, пишет РИА Новости. В ряде случаев блокировку успешно снимают, в остальных — ожидание затягивается на несколько дней.

Увидел утром, что у меня и супруги заблокирован вход в приложение. При этом карты продолжают работать. Но я давно не заходил в приложение банка, около недели. Просят прийти в отделение с актуальными документами, — пожаловался собеседник по имени Михаил.

