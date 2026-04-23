Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 19:40

Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению

Клиенты из России пожаловались на отсутствие доступа к банку из Турции

Здание банка İş Bankası Здание банка İş Bankası Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские пользователи крупнейшего частного турецкого банка İş Bankası столкнулись с проблемами доступа к мобильному приложению, пишет РИА Новости. В ряде случаев блокировку успешно снимают, в остальных — ожидание затягивается на несколько дней.

Увидел утром, что у меня и супруги заблокирован вход в приложение. При этом карты продолжают работать. Но я давно не заходил в приложение банка, около недели. Просят прийти в отделение с актуальными документами, — пожаловался собеседник по имени Михаил.

Ранее произошел сбой в работе популярного сервиса для просмотра фильмов Zona. Больше всего сообщений поступало из Москвы — около 17%. Также заметная доля обращений пришлась на Санкт-Петербург (8%), Приморский край и Свердловскую область (по 7%), Омскую область и Хабаровский край (по 6%).

До этого кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган выразил мнение, что замороженные после начала специальной военной операции активы и вклады российских граждан в европейских банках не исчезнут, но о процентах придется забыть. Он также заявил, что некоторые россияне уже вернули свои деньги, но это, скорее, исключение.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.