DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram

Роскомнадзор сообщил о резком увеличении количества DDoS-атак на российские информационные ресурсы, связав это с новостями о возможной блокировке мессенджера Telegram, передает РИА Новости. Опираясь на данные от Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, аналитики выявили прямую зависимость между резонансными инфоповодами и активностью хакеров.

После появления в СМИ сообщений о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram нагрузка на ресурсы Роскомнадзора выросла в десятки раз, — отметили в ведомстве.

В обычных условиях ведомство фиксирует около 350 атак в неделю, однако в период обсуждения ограничений для мессенджера это число подскочило до 949. Основной удар пришелся именно на внутренние системы регулятора.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что не получал от уполномоченных органов решений о блокировке игры Minecraft после появившихся сообщений о мошенниках на платформе. Регулятор пояснил, что ограничение доступа к ресурсу возможно только при наличии определенных юридических оснований.