06 апреля 2026 в 12:22

DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram

РКН: сообщения о блокировке Telegram спровоцировали рекордный всплеск DDoS-атак

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Роскомнадзор сообщил о резком увеличении количества DDoS-атак на российские информационные ресурсы, связав это с новостями о возможной блокировке мессенджера Telegram, передает РИА Новости. Опираясь на данные от Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, аналитики выявили прямую зависимость между резонансными инфоповодами и активностью хакеров.

После появления в СМИ сообщений о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram нагрузка на ресурсы Роскомнадзора выросла в десятки раз, — отметили в ведомстве.

В обычных условиях ведомство фиксирует около 350 атак в неделю, однако в период обсуждения ограничений для мессенджера это число подскочило до 949. Основной удар пришелся именно на внутренние системы регулятора.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что не получал от уполномоченных органов решений о блокировке игры Minecraft после появившихся сообщений о мошенниках на платформе. Регулятор пояснил, что ограничение доступа к ресурсу возможно только при наличии определенных юридических оснований.

Власть
РКН
хакеры
Telegram
блокировки
Роскомнадзор
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

