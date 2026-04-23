Погубили долги или потерял память? Куда пропал Герой России Асылханов

В Юрге Кемеровской области продолжаются поиски пропавшего почти три недели назад участника специальной военной операции, Героя России Алексея Асылханова. Следователи и независимые эксперты выдвигают новые версии исчезновения мужчины. Что на самом деле могло случиться с бойцом СВО — в материале NEWS.ru.

Что известно об исчезновении Героя России из Кемеровской области

По данным Telegram-канала Минобороны РФ, во время боев под Артемовском Асылханов остановил наступление противника, корректируя огонь артиллерии с БПЛА.

«Благодаря мужеству и отваге молодого десантника всего за три дня было уничтожено 15 танков, 50 боевых бронированных машин и более 400 украинских неонацистов», — сообщили в военном ведомстве.

За этот подвиг Асылханову в 2024-м присвоили звание Героя России. В феврале того же года во время боевого задания он потерял ногу.

Правительство Кузбасса сообщило, что за безупречное выполнение боевых задач военному вручили государственные награды РФ: медали «За отвагу» и «За боевые отличия». Он их получил лично из рук президента России Владимира Путина.

Куда пропал Герой России Алексей Асылханов

По данным следствия, Асылханов вышел из дома 3 апреля около 16:00. Он сказал жене Валерии, что отправляется на работу в местный техникум агротехнологий и сервиса, где преподает ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины). Как правило, Асылханов проводил занятия для студентов с 08:00 до 12:00.

«Я не придала особого значения этому сбою в графике, настроение у него было самое обычное», — рассказала NEWS.ru Валерия.

Тем не менее Асылханов не появился в техникуме и перестал выходить на связь. Жена обратилась в правоохранительные органы. «Мы ждем ребенка, я беременна. Алексей не мог уйти в такой важный момент», — сказала она.

Алексей Асылханов Фото: max.ru/mvd42*

Супруга Героя России отметила, что полицейские отследили по камерам, как Асылханов сел в машину и поздоровался с водителем, после чего они уехали в неизвестном направлении.

Алексей проживал с Валерией в спальном районе на окраине города. Рядом находятся поля и гаражи. Техникум, где работал Асылханов, расположен примерно в четырех километрах от дома. По словам жены, Алексею нужно было ехать на работу минут 10–12 на машине, но в тот день она сломалась.

«Мы все время проводили вместе. Если муж задерживался хотя бы на пять минут, он звонил мне и предупреждал об этом. Алексей очень пунктуальный, добрый и отзывчивый человек», — сообщила девушка.

Какие есть версии исчезновения Героя России Асылханова

Люди, которые возвращаются из зоны боевых действий, часто не могут найти себя в мирной жизни, рассказал NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев.

«Непримиримость с существующими реалиями мира у таких людей порой выливается в агрессию. Если предположить, что у Асылханова было посттравматическое стрессовое расстройство, то, с большой долей вероятности, произошел бытовой конфликт с его участием, возможно, даже с криминалом. Победить в нем он, вероятно, не смог», — пояснил собеседник.

Мог ли Герой России Асылханов пропасть из-за долгов

Необходимо проверить, поступали ли Асылханову угрозы, были ли у него ссоры и долги, пояснил в беседе с NEWS.ru бывший сотрудник прокуратуры, адвокат Константин Степанов. По его мнению, также важно определить, в каких отношениях боец СВО находился с родными.

Алексей Асылханов Фото: МО РФ

«Нужно понять, не было ли у Алексея долговых обязательств перед банками, микрофинансовыми организациями и физическими лицами. Уверен, что именно это должно быть в приоритете расследования», — отметил Степанов.

По его словам, также необходимо достоверно установить весь круг общения бойца СВО. «Это позволит допросить всех лиц, с кем он контактировал и с кем у него могли быть напряженные отношения. Также важно установить его друзей, с которыми он мог делиться своими переживаниями и проблемами», — подчеркнул адвокат.

Мог ли Герой России Асылханов стать жертвой грабителей или потерять память

На сегодняшний день приоритетными можно считать четыре версии исчезновения Героя России, отметил в разговоре с NEWS.ru эксперт в сфере безопасности, офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач.

«Во-первых, Асылханов мог вернуться на СВО, не предупредив никого из близких, чтобы не травмировать их. Однако тогда он бы уже появился в подразделении. Если не он сам, то сослуживцы и командование связались бы с родными, и все бы уже прояснилось. Во-вторых, Герой России мог быть похищен, захвачен украинскими диверсантами или убит. Однако противник опубликовал бы информацию об этой акции», — пояснил Храпач.

В-третьих, Асылханов мог стать жертвой преступников, которые заманили его и убили, например, с целью ограбления.

«Кроме того, нельзя исключать, что ветеран СВО потерял память и находится как неустановленное лицо в лечебном учреждении. Последние две версии мне представляются наиболее реалистичными, поскольку по всем прямым и косвенным признакам исчезновение Асылханова стало неожиданностью для его близких, а каких-либо конфликтов в семье не было», — заключил Храпач.

Какие версии исчезновения ветерана СВО Асылханова выдвигались ранее

Вокруг исчезновения Асылханова ходит множество слухов. По одной из версий, молодой человек загулял и уехал к любовнице. Однако супруга заявила, что ее муж не способен на это.

Согласно другому предположению, Асылханов мог встретиться с друзьями и уйти в запой. Тем не менее Валерия заявила, что он всегда был равнодушен к спиртному. Она также сообщила, что обзвонила всех друзей мужа — они ничего не знают.

Алексей Асылханов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Еще одну версию выдвинул в беседе с NEWS.ru спасатель Денис Киселев. По его мнению, у Асылханова может быть посттравматическое стрессовое расстройство. Поведение человека с таким синдромом из-за пережитых травм иногда не подчиняется обычной логике, подчеркнул он.

«Бывают случаи, когда люди, вернувшиеся из зоны боевых действий, еще продолжают войну в своей голове. В такой ситуации человек не хочет, чтобы его нашли, или мечтает вернуться на фронт в привычные для психики условия», — высказал мнение эксперт.

Он также предположил, что Асылханов исчез, так как захотел побыть наедине с собой. По словам спасателя, такое часто происходит, когда человек страдает депрессией.

Между тем пользователи Сети заявили, что Асылханова могли похитить ради выкупа. По другой версии, Героя России могли «заказать» украинцы.

