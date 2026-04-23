Более 200 млн рублей могло украсть руководство хоккейной школы в России

Больше 200 млн рублей могло украсть руководство хоккейной школы в Екатеринбурге

Больше 200 млн рублей из бюджета могло украсть руководство хоккейной школы «Спартаковец» в Екатеринбурге, передает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, директора организации директора Владимира Каримова арестовали.

В материале говорится, что он пробудет в СИЗО два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, указали журналисты, средства, которые выделялись из бюджета, регулярно «отмывались» обратно — в частности, новая спортивная форма была возвращена, а ребята вместо нее ходили в старой, такая же схема была проведена с хоккейными клюшками.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина к шести годам колонии строгого режима и штрафу 19,9 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. Суд также лишил его права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на пять лет.

Также оказалось, что должностное лицо одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Калининградской области Антон Гудков подозревается в хищении 10,5 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. Военные следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и Закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
«Ужаснейший удар»: актер Щербаков отреагировал на смерть Пиманова
Не выдержало сердце: самые яркие кадры из жизни Алексея Пиманова
Россияне назвали сумму для комфортной жизни
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
