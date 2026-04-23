Более 200 млн рублей могло украсть руководство хоккейной школы в России

Больше 200 млн рублей из бюджета могло украсть руководство хоккейной школы «Спартаковец» в Екатеринбурге, передает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, директора организации директора Владимира Каримова арестовали.

В материале говорится, что он пробудет в СИЗО два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, указали журналисты, средства, которые выделялись из бюджета, регулярно «отмывались» обратно — в частности, новая спортивная форма была возвращена, а ребята вместо нее ходили в старой, такая же схема была проведена с хоккейными клюшками.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина к шести годам колонии строгого режима и штрафу 19,9 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. Суд также лишил его права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на пять лет.

Также оказалось, что должностное лицо одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Калининградской области Антон Гудков подозревается в хищении 10,5 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. Военные следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.