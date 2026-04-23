Тимати подпал под санкции ЕС

Евросоюз официально включил российского певца Тимати (Тимура Юнусова) в санкционный список, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Известно, что под ограничения подпали 33 физических лица.

Тимур Ильдарович Юнусов, известный как Тимати. Российский исполнитель и предприниматель, — сказано в заявлении.

Ранее российского артиста включила в свой санкционный список Канада. Страна применяет ограничения в рамках закона Special Economic Measures Act. Он дает право вводить автономные санкции, включая ограничения на торговые и коммерческие операции, замораживание активов и запреты на въезд.

До этого Евросоюз ввел персональные санкции против директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Также санкции введены против директора Института археологии РАН Николая Макарова и руководителя Института материальной культуры РАН Андрея Полякова.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что новые антироссийские санкции Евросоюза окажутся безрезультатными, как и все предыдущие ограничения. Он напомнил, что Брюссель вводит все новые и новые санкции уже несколько лет подряд.