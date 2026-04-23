В Брянске похоронили летчика, спасшего пассажиров от террористов Администрация Брянска сообщила о похоронах Героя СССР летчика Кашина

Летчика Ивана Кашина, который помог нейтрализовать террористов, захвативших его самолет в 1973 году, похоронили на Аллее Героев центрального кладбища Брянска, сообщили РИА Новости в городской администрации. Церемония прощания с Героем Советского Союза прошла в четверг в Брянском театре драмы, а сам он скончался 20 апреля в возрасте 89 лет.

Кашин служил в Брянском авиаотряде «Аэрофлота». Второго ноября 1973 года он пилотировал пассажирский самолет Як-40, выполнявший рейс Москва — Брянск, который захватили террористы, открывшие огонь на борту.

В той сложнейшей ситуации летчик смог развернуть воздушное судно, посадить его в Москве и спасти жизни пассажиров, а террористы были нейтрализованы. Звание Героя Советского Союза ему присвоили 19 декабря 1973 года за героизм, мужество и высокое летное мастерство.

Ранее сообщалось, что бывшего главу Саратова Николая Романова, погибшего в ДТП на территории Калининского района Саратовской области, похоронили в Энгельсе. Источник журналистов в администрации Энгельсского района отметил, что церемония прошла в четверг, 23 апреля.