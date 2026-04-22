Раскрыто место похорон погибшего в аварии экс-главы Саратова

22 апреля 2026 в 18:03

Бывшего главу Саратова Николая Романова, погибшего в ДТП на территории Калининского района Саратовской области, похоронят в Энгельсе, сообщили РИА Новости в администрации Энгельсского района. Источник агентства отметил, что церемония назначена на четверг, 23 апреля.

С 13.00 до 14.00 23 апреля прощание с Николаем Степановичем Романовым состоится в прощальном зале, улица Весенняя, 6Б. Похороны пройдут на кладбище СХИ (Восточное кладбище. — NEWS.ru), — указали в районной администрации.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Саратова Николай Романов погиб в ДТП возле села Казачка. По информации источника, иномарка чиновника столкнулась с грузовиком, в результате чего Романов получил смертельные травмы и скончался на месте. Предварительно, 77-летний Романов ехал за рулем личного Mercedes и, не проверив обстановку на дороге, совершил маневр. После этого его машина столкнулась с фурой Volvo, которой управлял 49-летний водитель.

До этого под Калининградом двое водителей пострадали в ДТП с четырьмя машинами. Инцидент произошел на 16-м км дороги в районе Светловского округа. Один из мужчин выехал на встречную полосу, допустил столкновение, а затем по инерции задел еще два авто.

