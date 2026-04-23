23 апреля 2026 в 16:02

Обвиняемый во взяточничестве экс-начальник ростовского УМВД выступил в суде

Экс-начальник УМВД Ростова-на-Дону Шпак не признал вину в получении взяток

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бывший начальник УМВД Ростова-на-Дону Сергей Шпак не признал вину в получении взяток и мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Он заявил об этом после того, как прокурор огласил обвинительное заключение.

Вину не признаю, — сказал он.

Шпаку инкриминируют три статьи УК РФ: ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество). Вместе с ним по делу проходит оперуполномоченный одного из отделов полиции — его обвиняют в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

В рамках расследования вместе со Шпаком фигурантом проходит оперуполномоченный одного из отделов полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с мошенничеством и неправомерным оборотом средств платежей. По данным следствия, Шпак получил взятки за общее покровительство от представителя концерна «Покровский» в виде туристических путевок и автомобиля BMW X7.

Ранее в СУ СК России по Ростовской области сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали экс-начальника УМВД по Ростову-на-Дону Сергея Шпака. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве и взятках.

