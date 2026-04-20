Уголовное дело возбудили после ЧП с тигрицей в ростовском цирке

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в соцсетях появились видео с выступлением цирка в Ростове-на-Дону, где тигрица выпрыгнула прямо в зрительный зал, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. Речь идет о ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Во время представления с участием тигров упала защитная сетка, ограждавшая арену, после чего один из хищников покинул пределы манежа и побежал между рядами, где сидели зрители. Следователи организовали процессуальную проверку.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.

На кадрах, разошедшихся в СМИ 19 апреля, видно, как хищница во время номера перепрыгивает через металлическую ограду и оказывается в нескольких метрах от испуганной публики. Никто из посетителей не пострадал. Тигрицу оперативно изъяли специалисты и вернули в вольер.

До этого в Приморье специалисты охотнадзора отловили тигра, который совершил смертельное нападение на охотника в Чугуевском округе. До этого момента зверь почти месяц скрывался в тайге и прилегающих сопках, умело избегая ловушек, расставленных экспертами центра «Амурский тигр».