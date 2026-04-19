Стала известна судьба сбежавшей из цирка тигрицы

Выпрыгнувшую из манежа ростовского цирка тигрицу поймали, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета России. Отмечается, что никто из посетителей цирка не пострадал, животное быстро вернули в вольер.

По факту инцидента с тигром в цирке в Ворошиловском районе организована доследственная проверка, — сказано в публикации.

Ранее сегодня, 19 апреля, сообщалось, что в Ростове-на-Дону произошло ЧП во время циркового представления: из-за падения защитной сетки тигрица вырвалась на свободу и выбежала в зрительный зал. Это вызвало панику среди публики и привело к срыву выступления. Эвакуация прошла быстро и организованно.

До этого в Приморье специалисты охотнадзора отловили тигра, который совершил смертельное нападение на охотника в Чугуевском округе. До этого момента зверь почти месяц скрывался в тайге и прилегающих сопках, умело избегая ловушек, расставленных экспертами центра «Амурский тигр».

Также тигр разорвал и съел двух собак во дворе дома села Березовка в Приморье. Отмечается, что инцидент произошел за 40 минут до того, как хозяева вышли на улицу.