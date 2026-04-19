Стала известна судьба сбежавшей из цирка тигрицы

Выпрыгнувшую из манежа ростовского цирка тигрицу поймали

Выпрыгнувшую из манежа ростовского цирка тигрицу поймали, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета России. Отмечается, что никто из посетителей цирка не пострадал, животное быстро вернули в вольер.

По факту инцидента с тигром в цирке в Ворошиловском районе организована доследственная проверка, — сказано в публикации.

Ранее сегодня, 19 апреля, сообщалось, что в Ростове-на-Дону произошло ЧП во время циркового представления: из-за падения защитной сетки тигрица вырвалась на свободу и выбежала в зрительный зал. Это вызвало панику среди публики и привело к срыву выступления. Эвакуация прошла быстро и организованно.

До этого в Приморье специалисты охотнадзора отловили тигра, который совершил смертельное нападение на охотника в Чугуевском округе. До этого момента зверь почти месяц скрывался в тайге и прилегающих сопках, умело избегая ловушек, расставленных экспертами центра «Амурский тигр».

Также тигр разорвал и съел двух собак во дворе дома села Березовка в Приморье. Отмечается, что инцидент произошел за 40 минут до того, как хозяева вышли на улицу.

Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
