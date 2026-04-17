18 апреля — Всемирный день цирка: история манежа и легендарные династии

Каждую весну, 18 апреля, во многих странах мира отмечают праздник, который любят и дети, и взрослые. Это Всемирный день цирка. Он посвящен тем, кто каждый день выходит на арену, чтобы дарить зрителям улыбки, удивление и восторг. Мы вспомним, как возник цирк, как он развивался в нашей стране и какие знаменитые династии прославили его на весь мир.

Откуда появился цирк: древний Рим, балаганы и первый стационарный цирк

Искусство цирка насчитывает не одно столетие. Еще в Древнем Риме существовали сооружения под названием «цирк». Они служили в основном для гонок на колесницах и конных состязаний. Само слово «цирк» переводится с латыни как «круг» — именно такую форму имела арена, где разворачивалось действие.

Тот цирк, который мы знаем сегодня, с манежем, куполом и сложными акробатическими трюками, родился в Англии. Его создателем считают бывшего кавалериста Филиппа Астлея. В 1777 году в Лондоне он впервые показал театрализованное конное представление, а через три года, в 1780-м, построил первый в мире стационарный цирк — «Амфитеатр Астлея».

В России цирк появился позже. Сначала по городам и селам бродили скоморохи, кукольники и другие уличные артисты, выступавшие на ярмарках и народных гуляньях. Первый стационарный деревянный цирк в нашей стране открылся в 1827 году в Санкт-Петербурге. Его устроил француз Жак Турниер, талантливый ученик Астлея, правда, выступали в нем исключительно иностранные труппы.

Уличная сцена, прибытие цирка в город, гравюра на дереве, 1888 год, Англия Фото: BAO/imageBROKER.com/Global Look Press

Цирк в России: от братьев Никитиных до Юрия Никулина

Подлинно народным, русским, цирк сделали братья Никитины — Дмитрий, Аким и Петр. Они родились в семье крепостных крестьян и начинали свой путь как уличные артисты. В 1873 году братья открыли свой передвижной цирк в Пензе «Цирк братьев Никитиных». Спустя три года, в 1876-м, они открыли стационарный цирк в Саратове, который по праву считается первым настоящим русским цирком. Позже братья построили цирки во многих городах страны: Иванове, Киеве, Астрахани, Баку, Казани, Нижнем Новгороде и других.

В 1880 году на московском Цветном бульваре открыл свой цирк знаменитый наездник Альберт Саламонский. Это здание быстро стало одним из любимых мест отдыха москвичей. Но настоящую славу этому цирку принес Юрий Владимирович Никулин — великий клоун и актер. Он пришел в цирк в 1946 году, сразу после войны, и прошел путь от простого артиста до генерального директора. В 1985 году Никулин добился масштабной реконструкции здания, сохранив его исторический облик, но сделав более современным и удобным для зрителей. Сегодня этот цирк носит его имя и является одной из главных достопримечательностей столицы.

Великие династии: Дуровы, Запашные, Филатовы — гордость отечественного цирка

Российский цирк невозможно представить без его знаменитых семейных династий, которые передают свое мастерство из поколения в поколение. Первая и самая известная из них — династия Дуровых. Родоначальниками считаются братья Владимир и Анатолий Дуровы. Они родились в дворянской семье, но в конце XIX века оставили блестящую военную карьеру ради цирковой арены. Владимир Дуров стал основоположником новой, гуманной школы дрессировки. Он учил животных не с помощью жестокости, а с помощью ласки и угощения. Владимир открыл в Москве «Уголок Дурова» — уникальный театр, где звери жили в комфорте и выступали с удовольствием. Анатолий же прославился как гениальный клоун-сатирик, который высмеивал людские пороки. Их дело продолжили многие потомки, и сегодня имя Дуровых остается символом русского цирка.

Эдгард Запашный во время ежегодной открытой репетиции в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вторая легендарная цирковая династия — Запашные. Ее основал клоун Карл Томсон, выступавший под псевдонимом Мильтон еще в царской России. Дочь Томпсона, Лидия, с 15 лет выступала в цирке как наездница и гимнастка, а ее муж Михаил Запашный дал династии всем известную фамилию. С тех пор шесть поколений семьи Запашных выходят на манеж. Мстислав Запашный, народный артист СССР, создал знаменитый аттракцион «Слоны и тигры». А сегодня его сыновья — Аскольд и Эдгард — продолжают семейные традиции, поражая зрителей сложнейшими номерами с хищниками.

Нельзя не вспомнить и о династии Филатовых, которая уже почти 200 лет работает с животными. Родоначальником династии считается Иван Лазаревич Филатов — знаменитый укротитель львов и владелец собственных передвижных цирков.

Иван Лазаревич и его супруга, цирковая наездница Таисия Яковлевна, воспитали 13 детей. Продолжили семейное дело двое из них: дочь Мария Ивановна (в замужестве Корнилова) и младший сын Валентин Иванович, которому суждено было стать самым ярким представителем династии.

Самые знаменитые номера и артисты СССР

Советский цирк подарил миру множество ярких имен. Первое среди них — Михаил Румянцев, известный всем как клоун Карандаш. Он создал образ грустного клоуна с маленькой собачкой и неизменной кепкой. Карандаш умел одновременно смешить и трогать зрителей до слез. Он стал кумиром нескольких поколений.

Не менее знаменита династия иллюзионистов Кио. Эмиль Кио и его сыновья Игорь и Эмиль Кио — младший поражали воображение зрителей грандиозными фокусами. Они заставляли исчезать огромные конструкции и людей. Их аттракционы были одними из самых зрелищных в мире. А Юрий Никулин, наш любимый клоун и киноактер, стал символом целой эпохи. Его репризы с Михаилом Шуйдиным знала и любила вся страна. Их юмор был добрым, умным и очень точным.

Иллюзионист Эмиль Кио и воздушные гимнастки Бубновы. Московский цирк Фото: Лев Великжанин /РИА Новости

Как празднуют День цирка сегодня: фестивали, акции, открытые репетиции

Всемирный день цирка — праздник сравнительно молодой. Идея его проведения принадлежит Европейской цирковой ассоциации и Всемирной федерации цирка. Впервые этот день отметили в 2010 году. С тех пор каждое 18 апреля цирки по всему миру открывают свои двери для всех желающих.

В России в этот день во многих городах проходят бесплатные представления, экскурсии за кулисы, открытые репетиции и мастер-классы от артистов. Любой желающий может узнать секреты циркового грима, попробовать себя в жонглировании или побывать в конюшне, где живут дрессированные лошади. Это день, когда цирк становится ближе к зрителю, а зритель — к цирку.

Поздравления для артистов и работников цирка

18 апреля мы поздравляем всех, чья жизнь связана с цирком. Это не только артисты на манеже — дрессировщики, гимнасты, жонглеры, клоуны, иллюзионисты. Это также работники конюшен, костюмеры, гримеры, осветители и звукорежиссеры. Все те, кто каждый день создает волшебство. В этот праздник им желают крепкого здоровья, творческих успехов, благодарных зрителей и, конечно, безопасных трюков.

Всемирный день цирка — это праздник детства, праздник чуда, которое продолжается. Пока горят огни над манежем, пока зрители замирают от восторга, а артисты кланяются под аплодисменты, жива и наша любовь к цирку — искусству, которое дарит радость и надежду.

Ранее мы рассказали про 10 необычных законов СССР, о которых не знали