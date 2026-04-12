Гальцеву — 65. Личная жизнь, внебрачный сын, слова об СВО: как живет артист

Заслуженный артист России Юрий Гальцев 12 апреля празднует свой 65-летний юбилей. 12 апреля. Как сложились его личная жизнь и карьера, что известно о его политической позиции?

Чем известен Гальцев

Юрий Гальцев родился в Кургане 12 апреля 1961 года. Родители назвали сына в честь первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Гальцев окончил Курганский машиностроительный институт, получил диплом инженера. В студенчестве возглавлял агиттеатр и играл в ВИА. Переехал в Ленинград и поступил в ЛГИТМиК.

Его талант пародиста и мима раскрылся именно в Северной столице. Гальцев сотрудничал с Игорем Угольниковым в «Группе товарищей», играл в «Лицедеях» и создал «УТЮГ». Настоящая слава пришла к нему в конце 90-х благодаря дуэту с Геннадием Ветровым и участию в «Аншлаге» и «Юрмалине».

Удивительная мимика артиста принесла ему прозвище «Резиновое лицо» на фестивале во Франции. Актер заслужил множество наград: Гран-при Всероссийского конкурса эстрады, «Золотой Остап», Кубок Аркадия Райкина, который вручил сам Михаил Жванецкий. С 2008 года Юрий Гальцев возглавляет Театр эстрады имени Райкина в Санкт-Петербурге и бережно сохраняет традиции жанра.

В кино Юрий Гальцев дебютировал во время учебы в 1986 году. Зрители запомнили юмориста благодаря ярким комедийным и пародийным ролям. На его счету более 90 кинокартин.

Как сложилась личная жизнь Гальцева

Первый брак Гальцева состоялся, когда ему было 19 лет. Этот ранний, но недолгий союз подарил ему сына Михаила. Однако, по словам артиста, чувства угасли быстро, и он фактически оставил жену с ребенком. Чтобы простить отца, сыну потребовались годы.

Второй брак с актрисой Ириной Ракшиной продлился более 30 лет. В союзе родилась дочь Мария.

В 2020 году разразился скандал: поклонники заподозрили роман между Гальцевым и молодой актрисой после публикации фото в обнимку. На снимке артист обнимал незнакомку в неглиже, на плече у которой стоял его автограф. В подписи к фото актер признавался девушке в любви.

«Настя — актриса. И не только. Певица. Мама молодая. А я ей друг. Просто худрук. Всегда любуюсь, когда она на сцене. А я рядом. Люблю!» — описал свои чувства Гальцев.

СМИ в 2024 году также сообщали, что у юмориста есть внебрачный сын от актрисы Марии Насыровой, которому на тот момент шел девятый год. Как писала KP.RU, актер «разрывается между двумя женщинами». Супруга Гальцева эти слухи не подтверждала.

«Мало ли что в жизни бывает, но мы с мужем не разводимся. У нас в семье все в порядке. Нет, муж не ушел из семьи», — отмечала она.

Последние 20 лет Гальцеву приписывают роман с коллегой Еленой Воробей. Сама артистка шутила, что их отношения — «самый загадочный брак».

«Нас с Еленой поженили после первого номера. Куда бы ни приезжал, все спрашивали: „А где твоя жена Лена?“», — вспоминал Гальцев в эфире программы «Привет, Андрей!».

Что Гальцев говорил об СВО

Артист поддержал проведение российской военной операции на Украине. После начала СВО он начал ездить по госпиталям с выступлениями и общаться с ранеными бойцами.

«Я ездил туда не один раз. Для поднятия духа у парней. Ездил с моими актерами и музыкантами. Работали как могли. Но что мы можем сделать? Пели песни», — рассказывал артист в интервью Вячеславу Манучарову.

Актер подчеркивал, что не собирается уезжать из России. Свое решение юморист объяснил тем, что здесь у него мама, друзья, дети и работа.

