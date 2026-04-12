Составлен список лучших фильмов для просмотра в День космонавтики

В России 12 апреля отмечают День космонавтики. Что посмотреть в 65-ю годовщину первого полета человека в космос? Список лучших фильмов по этой тематике — в материале NEWS.ru.

«Интерстеллар» (2014)

В мире «Интерстеллара» Земля страдает от продовольственного кризиса. Бывший пилот NASA Купер получает возможность отправиться в экспедицию через червоточину в поисках нового дома для человечества. Сюжет быстро выходит за рамки типичного фильма о космосе и превращается в масштабное путешествие, наполненное размышлениями о времени, выборе и цене жизни.

«Интерстеллар» обязателен для подборки о космосе в поп-культуре. Визуальные эффекты, операторская работа и саундтрек Ханса Циммера создают напряженную атмосферу. Картина имеет хронометраж в 2 часа 49 минут, не утомит.

Оценка на «Кинопоиске» — 8,7.

«Кин-дза-дза!» (1986)

В центре сюжета — прораб Владимир Машков и студент Гедеван. Они случайно попадают на пустынную планету Плюк. Здесь им предстоит освоиться в чуждых правилах, языке и социальной структуре. На первый взгляд, это фантастическое космическое приключение. Но на самом деле это история о том, как обычные люди сталкиваются с абсурдной и незнакомой системой.

Классика советского кино от мастера Георгия Данелии. Этот фильм понравится любителям сатиры, антиутопий и авторского кино с узнаваемым стилем. Еще один плюс: фразы из картины, в том числе на выдуманном языке, стали частью русской культуры.

Оценка на «Кинопоиске» — 8,1.

«Солярис» (1972)

Психолог Крис Кельвин получает задание отправиться на космическую станцию, изучающую планету Солярис. Его цель — понять, что там происходит, и решить судьбу дальнейших исследований. Прибыв на место, он сталкивается с напряженной атмосферой, загадочным поведением ученых и необъяснимыми явлениями, которые не поддаются логическому объяснению.

«Солярис» считается самой важной работой Андрея Тарковского. После выхода фильм очень понравился зрителям на Каннском кинофестивале и получил главную награду — «Золотую пальмовую ветвь».

Оценка на «Кинопоиске» — 8.

«2001 год: Космическая одиссея» (1968)

После обнаружения таинственного артефакта на Луне, команда корабля «Дискавери» вместе с передовым суперкомпьютером HAL 9000 отправляется к Юпитеру. Фильм превращается в неспешное и захватывающее исследование взаимодействия с неизведанным, поднимая вопросы о значении эволюции и месте человечества во Вселенной.

Эта картина, снятая Стэнли Кубриком, стала символом нового этапа в научно-фантастическом кино. Благодаря передовым техническим решениям, которые были революционными для конца 1960-х, фильм прекрасно сохранился и продолжает впечатлять зрителей в 2026 году. Кроме того, Кубрик уже тогда поднял важный вопрос о роли искусственного интеллекта в жизни человека.

Оценка на «Кинопоиске» — 7,9.

«Моя собака — космонавт» (2025)

Фильм «Моя собака — космонавт», вышедший в 2025 году, рассказывает о маленьком Мише (Дмитрий Калихов), который чувствует себя одиноким. Его папа-военный (Кирилл Зайцев) постоянно на Байконуре, где работает с советскими учеными (Даниил Воробьев, Павел Ворожцов, Софья Присс и другие), готовящими собак к космическому полету. Мама-геолог (Ольга Лерман) часто уезжает в экспедиции.

Однажды Миша находит на улице озорную собаку, которую называет Белкой, и просит родителей оставить ее. Вскоре одна из собак выпадает из проекта, и папе Миши поручают найти замену. Он берет Белку на Байконур, надеясь забрать ее через пару дней. Но никто не возвращает ему собаку.

Оценка на «Кинопоиске» — 7,3.

«Пассажиры» (2016)

На борту космического корабля, направляющегося к новой планете, происходит сбой системы. Один из пассажиров просыпается на 90 лет раньше запланированного срока. Чтобы не провести вечность в одиночестве, он будит другую девушку против ее воли. Этот простой сюжетный ход становится основой для истории о трудностях изоляции, ценности времени и сложных моральных дилеммах.

«Пассажиры» имеют много художественных условностей, что снижает восприятие сюжета и кассовые сборы. Однако фильм отличается хорошей химией между Крисом Праттом и Дженнифер Лоуренс, атмосферными хайтек-декорациями и небанальным взглядом на одиночество в космосе. Заглавная песня Imagine Dragons привлекает внимание фанатов.

Оценка на «Кинопоиске» — 7,2.

