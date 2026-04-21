21 апреля 2026 в 19:03

Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился

Директора красноярской стройкомпании обвинили в мошенничестве на 74 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Директор красноярской строительной компании «Промстройинвест» подозревается в мошенничестве при строительстве культурно-просветительского центра в селе Казачинском и неправомерном обороте платежей на сумму свыше 74 млн рублей, сообщили ТАСС в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. В правоохранительных органах уточнили, что речь идет об Армене Сукиасяне.

В Красноярске директор строительной компании обвиняется в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. <...> Генеральному директору ООО «Промстройинвест» заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное в крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), — говорится в сообщении.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил бывшего руководителя представительства Самарской области при правительстве РФ Геннадия Гендина, обвиненного в мошенничестве в особо крупном размере, к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Экс-чиновник свою вину не признал, тогда как прокурор настаивал на семи годах заключения.

Кроме того, в Мурманской области инициировано уголовное преследование по факту хищения более 135 млн рублей у Министерства обороны в ходе исполнения государственного оборонного заказа. Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено должностным лицам компаний «Никирэт» и «Фортис».

