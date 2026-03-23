23 марта 2026 в 17:58

Три должностных лица украли 135 млн рублей у Минобороны по липовым бумагам

В Мурманской области завели дело о хищении 135 млн рублей на гособоронзаказе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Мурманской области возбудили уголовное дело о хищении свыше 135 млн рублей у Минобороны при выполнении гособоронзаказа, пишет РИА Новости. Фигурантами стали должностные лица фирм «Никирэт» и «Фортис». Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники» Виталия Степина и Алексея Косоурова, а также ООО «Фортис» Дмитрия Лунева, — сказано в сообщении.

По данным следствия, заказчик заключил с компаниями контракты на поставку и установку охранных систем. Фигуранты, курировавшие их исполнение, предоставили поддельные документы и смогли похититель выделенные денежные средства.

Ранее правоохранители задержали в Москве бывшего заместителя председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова. По информации главы республики Алексея Цыденова, задержание связано с возможными махинациями при строительстве третьего моста в Улан-Удэ, где к субподрядным работам привлекались фирмы, аффилированные с бывшим чиновником. Он выразил глубокое разочарование произошедшим.

Минобороны
коррупция
контракты
мошенничество
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

