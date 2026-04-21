Самарский экс-чиновник получил пять лет «строгача» Экс-представитель Самарской области в Москве Гендин получил пять лет колонии

Пресненский суд Москвы приговорил экс-главу представительства Самарской области при правительстве РФ Геннадия Гендина, которого обвинили в особо крупном мошенничестве, к пяти годам колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Свою вину экс-чиновник не признал, прокурор требовал для него семь лет заключения.

По версии следствия, Гендин убедил главу одной из фирм в наличии у него связей в правительстве Москвы и администрации президента. За помощь с разрешением на градостроительные работы он получил от предпринимательницы около 100 млн рублей.

