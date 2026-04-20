Российского адвоката посадили за развод двух клиентов на 6 млн рублей

В Карачаево-Черкесии адвоката осудили на 1,5 года колонии за мошенничество

Адвоката из Карачаево-Черкесии приговорили к полутора годам заключения в колонии за мошенничество на 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Как установил суд, 50-летняя женщина обманом убеждала подзащитных, что может им помочь, а затем собирала с их родственников деньги.

Черкесский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы. Суд признал ее виновной <...> и назначил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что адвокат пообещала родителям одного из подзащитных условный срок. За это она получила 2 млн рублей. Другую семью женщина убедила в изменении меры пресечения и смягчении обвинения, за что взяла еще 4 млн рублей. При этом обвиняемая также не стала выполнять обещания.

Ранее бывшего советника РЖД, экс-совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Алексея Тайчера приговорили к 11 годам колонии по делу о мошенничестве на 982 млн рублей. Суд также разрешил рассмотреть гражданский иск потерпевших на 1,2 млрд рублей в полном объеме.

