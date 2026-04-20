20 апреля 2026 в 17:50

Грузовик снес авто с медиками на полном ходу в российском городе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Грузовой автомобиль на полной скорости протаранил машину скорой помощи во Владимире, сообщает издание «Зебра». Грузовик фактически смел автомобиль медиков с дороги во время движения. В результате происшествия пострадали водитель и две молодые девушки, которые работали фельдшерами в бригаде.

В момент столкновения части машины скорой помощи разлетелись по проезжей части. Сама авария произошла утром 20 апреля. После удара грузовик также столкнулся с кроссовером Hyundai Tucson.

Ранее кроссовер столкнулся с трамваем на Сходненской улице в Москве. По предварительной информации, водитель иномарки пытался обогнать общественный транспорт. В результате аварии пострадавших нет. Из-за происшествия на путях возле остановки «Улица Фабрициуса» возникли задержки движения трамваев № 6к.

До этого в поселке Шушары под Санкт-Петербургом начали работы по углублению так называемого моста глупости. Речь идет о сооружении на Ленсоветовской дороге, где с момента открытия произошло более 200 аварий. Объект получил известность из-за небольшой высоты, которая составляет всего 2,7 метра.

