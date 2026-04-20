20 апреля 2026 в 14:05

В Петербурге взялись за «мост глупости» после сотен ДТП

Под Петербургом начали углублять мост, где разбилось более 200 машин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
«Мост глупости» в поселке Шушары под Санкт-Петербургом начали углублять, сообщает Telegram-канал Baza. Речь идет об объекте на Ленсоветовской дороге, где с момента открытия разбилось более 200 машин.

Это место стало известным среди водителей из-за своей низкой высоты — всего 2,7 метра. Под мостом могли свободно проезжать только легковые автомобили, в то время как «Газели», фургоны и небольшие грузовики регулярно застревали.

Несмотря на опасность, частые аварии и наличие предупреждающих знаков, водители все равно пытались проехать под мостом. При этом баннер с надписью «„Газель“ не пройдет», установленный над конструкцией, не останавливал автомобилистов.

Ранее стало известно, что число пострадавших при ДТП с трамваями в Петербурге выросло до восьми человек. Они не получили серьезных телесных повреждений, всем участникам аварии оказали медицинскую помощь. Правоохранительные органы начали проверку после аварии.

До этого девять человек пострадали при массовом ДТП в Тосненском районе Ленинградской области. На трассе А-120 столкнулись сразу пять автомобилей: микроавтобус Mercedes, грузовые автомобили Sitrak и DAF, а также легковые Renault Logan и Chery.

