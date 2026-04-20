В Петербурге взялись за «мост глупости» после сотен ДТП Под Петербургом начали углублять мост, где разбилось более 200 машин

«Мост глупости» в поселке Шушары под Санкт-Петербургом начали углублять, сообщает Telegram-канал Baza. Речь идет об объекте на Ленсоветовской дороге, где с момента открытия разбилось более 200 машин.

Это место стало известным среди водителей из-за своей низкой высоты — всего 2,7 метра. Под мостом могли свободно проезжать только легковые автомобили, в то время как «Газели», фургоны и небольшие грузовики регулярно застревали.

Несмотря на опасность, частые аварии и наличие предупреждающих знаков, водители все равно пытались проехать под мостом. При этом баннер с надписью «„Газель“ не пройдет», установленный над конструкцией, не останавливал автомобилистов.

