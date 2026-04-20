20 апреля 2026 в 18:37

В Росатоме раскрыли обстановку в Энергодаре у Запорожской АЭС

Обстановка в Энергодаре пока не улучшается, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он добавил, что переговоры о перемирии с украинской стороной для ремонта ЛЭП «Днепровская» затруднены, передает ТАСС.

Не становится легче [обстановка]. Если говорить про Запорожскую АЭС, то из хороших новостей: у нас в эту субботу закончилась очередная, 33-я ротация представителей миссии МАГАТЭ и 34-я миссия МАГАТЭ приступила к своей работе, — отметил Лихачев.

Глава госкорпорации также сообщил об очередной ротации через Россию без происшествий. Станция получает свет только по одной линии — «Ферросплавной», а вторая, «Днепровская», повреждена прямо над Днепром, уточнил он.

Сейчас высокая вода, сейчас паводок, поэтому наши переговоры о поиске «окна тишины», о поиске возможности отремонтировать эту линию пока затруднены и, очевидно, возможно, будут перенесены на ближайшее время, — заключил Лихачев.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила о массовом отключении электричества в Энергодаре. По ее словам, причина этого, предварительно, находится за пределами города.

