Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 12:43

Город-спутник ЗАЭС погрузился во тьму

Массовое отключение электричества произошло в Энергодаре

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожская АЭС в Энергодаре Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Массовое отключение электричества произошло в Энергодаре, заявила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. По ее словам, причина этого, предварительно, находится за пределами города.

Энергодар обесточен. Причина отключения, видимо, за пределами города, — сказала Яшина.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион оказался полностью обесточенным после атаки ВСУ в ночь на 15 апреля. Он подчеркнул, что из-за ударов вышли из строя несколько энергетических объектов.

Ранее глава Васильевского округа Наталья Романиченко заявила, что в Днепрорудном Запорожской области в результате удара беспилотника 18 апреля тяжело пострадала 15-летняя девочка. Она уточнила, что состояние пострадавшей оценивается как тяжелое и врачи предпринимают все возможные меры для спасения ее жизни.

До этого губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по кладбищу в городе Днепрорудное. Он отметил, что рядом с местом захоронений отсутствуют какие-либо военные или стратегические объекты. По его словам, на месте происшествия работали экстренные службы и саперы.

Регионы
Энергодар
ЗАЭС
электроэнергия
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.