Город-спутник ЗАЭС погрузился во тьму

Массовое отключение электричества произошло в Энергодаре, заявила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. По ее словам, причина этого, предварительно, находится за пределами города.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион оказался полностью обесточенным после атаки ВСУ в ночь на 15 апреля. Он подчеркнул, что из-за ударов вышли из строя несколько энергетических объектов.

Ранее глава Васильевского округа Наталья Романиченко заявила, что в Днепрорудном Запорожской области в результате удара беспилотника 18 апреля тяжело пострадала 15-летняя девочка. Она уточнила, что состояние пострадавшей оценивается как тяжелое и врачи предпринимают все возможные меры для спасения ее жизни.

До этого губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по кладбищу в городе Днепрорудное. Он отметил, что рядом с местом захоронений отсутствуют какие-либо военные или стратегические объекты. По его словам, на месте происшествия работали экстренные службы и саперы.