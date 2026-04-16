Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 14:08

Путин встретился с главой одного из российских регионов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, сообщила пресс-служба Кремля. В марте глава государства наградил Темрезова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, а также реализуемые в республике меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что контакты на высшем уровне готовятся в рамках предстоящего визита президента РФ в Китай. Он подчеркнул, что КНР является особо привилегированным стратегическим партнером России.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что Путин в ходе визита в Китай обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. По мнению парламентария, это две основные проблемы, волнующие мировое сообщество. Депутат не исключил, что одной из тем станет глобальный энергетический кризис.

Власть
Россия
Карачаево-Черкесия
Владимир Путин
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.