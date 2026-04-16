Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 15:39

Воевода жив или нет? Угрозы, конфликты, что с Земцовым на самом деле

Алексей Земцов Алексей Земцов Фото: t.me/ZOV_Voevoda
Подписывайтесь на нас в MAX

Военный блогер Алексей Земцов пропал, опубликовав видео с угрозами покончить с собой. Жив он или нет на самом деле, что известно, почему он пошел на такой шаг?

На что жаловался Воевода Земцов в видео, конфликт с начальством

15 апреля военный блогер и штурман вертолета Ка-52 Алексей Земцов, известный как автор Telegram-канала «Воевода вещает», заявил о планах покончить с собой. В среду в 22:15 блогер опубликовал в канале пост с тремя видеообращениями. Судя по разной одежде на блогере и освещении в кадре, они были записаны заранее в течение нескольких дней, обратили внимание в Сети.

Алексей Земцов вел канал «Воевода вещает» (170 тысяч подписчиков), а до этого — канал «Повернутые на войне». В видео он рассказывает, что критические публикации на тему службы довели его до конфликта с начальством.

Вертолет Ка-52 Вертолет Ка-52 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Земцов заявил, что из-за публикаций его якобы отстранили от полетов, а командование хотело перевести его в пехоту и обвинить в дискредитации армии.

«Я воспользовался правом последней офицерской чести. Жить с позором, с „дискредитацией“ российской армии я не собираюсь», — заявляет Земцов в видео.

Последнее сообщение в блоге «Воевода вещает» в Telegram было опубликовано 15 апреля в 22:24. На нем — шеврон с надписью «уходя, гасите всех».

Заявления Воеводы привлекли внимание российских блогеров, пишущих об СВО. Блогер Анастасия Кашеварова призвала его жить и назвала «штучным товаром» как опытного военного летчика.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что произошло в семье Алексея Земцова, что говорят о нем знакомые

Согласно данным из открытых источников, Земцову 30 лет, он участвовал в боевых действиях с начала СВО, был ранен и имеет награды.

В видео Алексей Земцов рассказывает, что одной из причин его тяжелого душевого состояния стала измена жены, о которой он узнал в октябре 2025 года.

Любовником жены оказался его помощник. Блогер утверждает, что «поймал типа, с которым она спала», «вывез в лес» и избил. За это он был арестован и провел в СИЗО 4,5 месяца.

Многие блогеры, лично знакомые с Земцовым, не поверили в его заявления о намерении покончить с собой.

«Ставлю бутылку, что Воевода жив. Кроме того, по моей инфе, речь в уголовном деле не про „[избил] любовника жены“, а о куда более интересных вещах», — заявил военный блогер Владислав Угольный.

Свой канал Воевода собирался передать военблогеру Кириллу Федорову.

«Лично я не верю, что он совершил суицид», — объявил Федоров, подчеркнув, что не знает, где сейчас Земцов.

«Информация, которой располагаю я о его жизни и проблемах, немного отличается от рассказанного им в видео», — отметил автор Telegram-канала «Записки ветерана».

Алексей Земцов Алексей Земцов Фото: t.me/ZOV_Voevoda

Авторы старого канала Земцова назвали его лжецом и намекнули на его пристрастие к азартным играм.

«Воевода, он же Земцов, был удален из администраторов канала летом 2023 года по причине украденных денег, которые он должен был отдать экипажу Ка-52 за первый уничтоженный БМП Bradley. Деньги он просвистел, потом возвращал несколько месяцев. Мы не выносили этот сор из избы. Ну а с учетом текущего позора: мне осточертело его выгораживать, он алкаш, лжец и лудоман, на котором негде ставить клейма», — утверждают авторы Telegram-канала «Повернутые на войне».

Ветеран СВО Стас Дизайнер сообщает, что Воевода якобы принимал наркотики и его «приняли с весом».

Жив или нет сейчас Воевода, что известно

СМИ сообщили, что тело Алексея Земцова не нашли в его квартире. Подтверждений того, что Земцов действительно покончил с собой, нет.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники утверждает, что Алексей Земцов жив.

«Покончить с собой автору канала „Воевода вещает“ не дали близкие, которые находились с ним на связи. Сейчас ведутся его поиски. Как нам стало известно, он самовольно оставил часть и сбежал. За оставление части ему грозит уголовное дело», — пишет SHOT.

Позже Mash сообщил, что родственники не связывались с Земцовым и не знают, что с ним произошло.

«Воевода на связи, жив-здоров. Но кто знает, что будет через секунду?» — написал Telegram-канал Fighterbomber.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

Валентин Меликов
В. Меликов
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.