Военблогер отметил «интересные вещи» в деле о покончившем с собой Воеводе

В деле вероятно покончившего с собой военкора Алексея Земцова, пилота ударного вертолета Ка-52 с позывным Воевода есть «интересные вещи», заявил в Telegram-канале военблогер Владислав Угольный. Он выразил стопроцентную уверенность, что Земцов жив, но, несмотря на «готовность поставить бутылку», каких-либо подтверждений своей теории не привел.

По словам Угольного, ему известно, что уголовное дело, которое упоминал в видео Воевода, связано с более «интересными вещами», чем избиение Земцовым любовника жены. Похожей точки зрения придерживается и военблогер Кирилл Федоров — он считает, что Земцов мог попытаться привлечь внимание к своей сложной ситуации.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Земцов, который известен как автор блога «Воевода вещает», жив. По информации источника канала, тело военблогера в его квартире не обнаружено, его ищут уже 11 часов. Ранее он опубликовал серию роликов, в которых заявил о планах покончить с собой.

