Заявившего о планах покончить с собой военблогера ищут 11 часов SHOT: заявивший о планах покончить с собой военблогер Земцов жив

Telegram-канал SHOT сообщает, что военный корреспондент Алексей Земцов, который известен как автор блога «Воевода вещает», жив. По информации источника, тело военблогера в его квартире не обнаружено, его ищут уже 11 часов. Ранее он опубликовал серию роликов, в которых заявил о планах покончить с собой.

Как пишет SHOT, Земцову не удалось воплотить план в жизнь — этому помешали близкие, находившиеся с ним на связи. По информации канала, он самовольно оставил воинскую часть и сбежал.

Накануне Земцов записал видео, в котором сообщил о намерении расстаться с жизнью из-за обвинений в дискредитации ВС РФ. Также он пожаловался на проблемы в семье и давление со стороны командиров.