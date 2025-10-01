Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 17:10

Военблогер-иноагент «сломался» под давлением нового статуса

Блогер Алехин покидает соцсети из-за психологической тяжести статуса иноагента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный блогер Роман Алехин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что уходит из соцсетей. В Telegram-канале он объяснил, что хочет дописать книгу и заняться здоровьем, а также ощущает психологическую тяжесть от необходимости указывать иноагентскую плашку в каждой публикации.

По его мнению, он не предавал никого — ни Родину, ни народ, ни Русскую православную церковь, ни президента. Себя он назвал русским православным монархистом-империалистом. Он также добавил, что не знает, как в сегодняшних реалиях вести публичный блог, не нарушая закон о деятельности иностранных агентов.

Ранее журналисты выяснили, что Алехин был осужден в 2014 году за мошенничество. По их данным, предприниматель скупал использованные протезы у семей умерших инвалидов и у нуждающихся граждан за минимальные суммы, после чего выдавал их за новую продукцию. Военкора также подозревают в крупномасштабном отмывании денег и уходе от налогов. По информации газеты «Известия», Алехин маскировал операции под благотворительную помощь участникам специальной военной операции.

