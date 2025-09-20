«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 18:24

В Госдуме отреагировали на признание военблогера Алехина иноагентом

Депутат Нилов: у Минюста были основания признать военблогера Алехина иноагентом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

У Министерства юстиции были основания для включения военблогера Романа Алехина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в реестр иностранных агентов, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с «Газета.Ru». Парламентарий отметил, что лично не знаком с деятельностью блогера, но доверяет решению ведомства.

Где деньги, там не без грязных на руку людей. <....>. Поэтому, если Минюст такое решение принял, значит, были основания, — подчеркнул депутат.

Депутат добавил, что подобные случаи наносят репутационный ущерб волонтерскому движению. Также он отметил, что скандал вокруг Алехина оставил множество вопросов без ответов, породив недоверие и недопонимание.

Ранее журналисты выяснили, что Алехин был осужден в 2014 году за мошенничество. Он продавал инвалидам старые протезы под видом новых. Военкора также подозревают в крупномасштабном отмывании денег и уходе от налогов. По информации газеты «Известия», Алехин маскировал операции под благотворительную помощь участникам специальной военной операции.

