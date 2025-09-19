Военного блогера признали иноагентом: кто такой Роман Алехин, скандал

Минюст России внес военного блогера Романа Алехина в список иностранных агентов. Как он прокомментировал это, в какой скандал попал Алехин из-за гумпомощи фронту, кто его поддержал?

Почему Романа Алехина признали иноагентом

19 сентября Минюст РФ опубликовал обновление списка иноагентов. Впервые в него попал военный блогер и патриотический активист. Им оказался бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин.

«Р. Ю. Алехин принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа военнослужащих Российской Федерации», — сообщили в Минюсте.

Вместе с Алехиным в реестр иноагентов Минюста РФ внесли историка Сергея Эрлиха, активиста Ивана Вострикова, журналистку Елену Рыковцеву, а также медиапроект Avtozak-LIVE.

Реакция Алехина, что он сказал

Алехин объявил СМИ, что категорически не согласен с включением в список иноагентов. Он признал, что вынужден будет поставить на паузу свою деятельность в зоне СВО.

По словам Алехина, признание иноагентом стало для него шоком. Он заверил NEWS.ru, что все его публикации направлены против иностранного влияния на Россию и он не получал никаких денег от иностранцев. Военный блогер напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции, он находится в списке украинского сайта «Миротворец».

Блогер заявил, что попробует оспорить решение о признании его иноагентом, однако на текущий момент непонятно, как это сделать.

«Вот это поворот!» — комментируют ситуацию пользователи Сети.

Адвокат Вадим Багатурия в разговоре с NEWS.ru предположил, что поводом для признания Алехина иноагентом могло быть иностранное финансирование.

«Логику признания иноагентами порой понять очень сложно, но основные критерии — это осуществление публичной деятельности и зависимость от иностранных государств или лиц, связанных с иностранными государствами. Таким образом, можно предположить, что Алехин, являясь публичной персоной, по мнению российских властей, вступил в неверные отношения с иностранными государствами, получая от них финансирование», — объявил Багатурия.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Что за скандал из-за гумпомощи с Романом Алехиным, версии сторон

9 сентября «Известия» и другие СМИ опубликовали видео с человеком, похожим на Романа Алехина, который обсуждает с некими бизнес-партнерами схему, как утверждали источники, «отката» с партии гуманитарной помощи, отправляемой в зону специальной военной операции. Текст в видео объясняет, что Алехин якобы обсуждает с представителями некой фармацевтической компании закупку на сумму 200 млн рублей через его гуманитарный фонд; при этом объемы поставки будут занижены на 10–12%, а блогер получит комиссию в размере 50 млн рублей.

В дальнейшем РЕН ТВ сообщил, что Алехин владел автопарком из трех автомобилей премиум-класса: среди его машин числился электрокар ZEEKR 001 за 4,3 млн рублей. Кроме того, военблогер имел Volkswagen Teramont, который оценивается примерно в 3,5 млн. Сейчас у него в пользовании Haval H7. Цена на модель стартует от 3,5 млн рублей.

В отношении военного блогера началась проверка со стороны правоохранительных органов, писал ТАСС.

Алехин категорически отверг обвинения и заявил, что стал жертвой провокации. По его словам, со схем с коммерсантами он не получил «ни копейки личной выгоды». При этом представители бизнесмена, с которыми он вел переговоры 1 июля, в дальнейшем пропали со связи. Алехин пригрозил обратиться в суд, чтобы наказать СМИ.

В поддержку Алехина высказался командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Роман Алехин — это военный блогер, который очень помогал спецназу „Ахмат“ на протяжении двух лет. Тысячи радиостанций, разное оборудование. До тех пор, пока по нему не принято соответствующее решение, для меня Роман Алехин остается человеком, который очень много помогал спецназу „Ахмат“, за что я ему благодарен», — объявил Алаудинов в своем Telegram-канале.

Читайте также:

The Hill: Путин побеждает в третьей мировой войне. Чего боятся в США?

Русские войска штурмуют центр Покровска. Что известно, атаки 19 сентября

Реактивные «Герани» зажгли фейерверк в Киеве: удары по Украине 19 сентября