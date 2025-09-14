Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 20:52

Подозреваемый в отмывании денег военблогер владел элитным автопарком

Военблогер Алехин владел элитным автопарком на сумму более 10 млн рублей

Роман Алехин Роман Алехин Фото: Социальные сети

Военблогер и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин имел автопарк из трех автомобилей премиум-класса, пишет РЕН ТВ. Общая стоимость машин оценивается примерно в 10 млн рублей.

Среди его машин числился электрокар ZEEKR 001 за 4,3 млн рублей. Кроме того, Алехин имел Volkswagen Teramont, который оценивается примерно в 3,5 млн. Сейчас у него в пользовании Haval H7. Цена на модель стартует от 3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Алехина вызвали в полицию на допрос после видео, на котором обсуждалась коррупционная схема. Его подозревают в отмывании денег под видом помощи участникам специальной военной операции. После беседы с оперативниками блогера отпустили.

До этого командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов поддержал Алехина, который фигурирует в проверке о махинациях с гуманитарной помощью для СВО. По его словам, военблогер помогал спецназу примерно два года. Алаудинов добавил, что он выделял средства на закупку тысяч радиостанций и комплектов к ним. Он также отметил, что в случае виновности Алехина разбираться должны следственные органы.

