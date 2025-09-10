Военблогера Алехина допросили в полиции РЕН ТВ: блогера Алехина вызвали на допрос после видео о коррупции

Военного блогера и бывшего советника губернатора Курской области Романа Алехина вызвали в отдел полиции для допроса, передает РЕН ТВ. Он подозревается в отмывании денежных средств под прикрытием оказания помощи участникам СВО.

Силовики приняли такое решение после появления в Сети видео, где Алехин обсуждал коррупционную схему. По данным источника, после беседы с сотрудниками правоохранительных органов блогера отпустили.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД заявили, что в Курской области полиция приступила к проверке военного блогера. Причиной стало видео, в котором предполагаются нарушения при закупке гуманитарной помощи для участников спецоперации. Правоохранительные органы нашли в интернете публикацию о возможных нарушениях с участием Алехина. В МВД уточнили, что его и неустановленного соратника подозревают в мошенничестве при закупке гуманитарной помощи.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил, что в отношении Алехина проверка может продлиться до 30 дней. Он добавил, что не исключена возможность возбуждения уголовного дела против блогера.