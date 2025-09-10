Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 13:05

Стало известно, как сильно затянется проверка военблогера Алехина

ТАСС: проверка в отношении блогера Алехина может растянуться на 30 дней

Проверка в отношении военного блогера Романа Алехина из Курска, подозреваемого в мошенничестве при оказании помощи участникам специальной военной операции, может растянуться на 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он также не исключил, что против Алехина могут возбудить уголовное дело.

Проверка в отношении Алехина может продлиться до 30 дней. Если в его действия обнаружат противоправные деяния, будет возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что Алехина заподозрили в крупномасштабном отмывании денег и уходе от налогов. Предполагается, что он маскировал свои операции под помощь участникам СВО.

По данным РЕН ТВ, в 2014 году Алехин уже был осужден за мошенничество. Так, молодой человек создал ортопедическую компанию, которая продавала инвалидам поддержанные протезы вместо новых.

Сам Алехин утверждает, что ему «скрывать нечего». Блогер подтвердил готовность дать подробные разъяснения относительно видеозаписи, в которой якобы обсуждаются схемы нецелевого использования средств, собранных в качестве гуманитарной помощи.

блогеры
СВО
военные
солдаты
мошенники
мошенничество
проверки
Курск
Курская область
