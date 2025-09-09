Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 18:54

Военблогер Алехин пообещал прояснить ситуацию с отмыванием денег для ВС РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военный блогер Роман Алехин в Telegram-канале заявил о готовности дать подробные разъяснения относительно видеозаписи, распространяемой в интернете. В ролике, как утверждается, могут обсуждаться схемы нецелевого использования средств, собранных в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных сил РФ.

Само видео еще не видел. Ждите. Все объясню. Кстати, можете задать в комментариях вопросы. Отвечу на все. Скрывать нечего, — написал Алехин.

Ранее «Известия» сообщили, что Алехина подозревают в крупномасштабном отмывании денег и уходе от налогов. По информации источника издания, он маскировал свои операции под благотворительную помощь участникам специальной военной операции. Официальных комментариев по данному факту не было.

До этого стало известно, что мошенники разработали новую схему обмана пользователей Telegram с использованием банковского трояна Mamont. По данным МВД, злоумышленники создают в мессенджере фальшивые каналы, которые визуально имитируют официальные группы помощи семьям участников СВО.

СВО
мошенники
блогеры
аферисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вкус леса дома: секрет лучшей закуски из грибов, которая тает во рту
Руководство ХАМАС отреагировало на удар Израиля по Катару
Трамп нашел виноватого в затягивании украинского кризиса
Кудрявцева и Гордон исполнили песню на презентации своей группы «ЗаVисть»
Чиновники узнали правду о Зеленском. Кулеба сбежал с Украины. Кто следующий
Похвала Зеленского, новый имидж, бездетность: как живет Светлана Ходченкова
Трамп внезапно заговорил о ненависти между Путиным и Зеленским
«У Сережи все та же рожа»: Кудрявцева и Гордон обратились к Шнуру
Путин впечатлился технологией, позволяющей гладить кошку на расстоянии
Министр здравоохранения Швеции упала в обморок в прямом эфире
Один из крупнейших дворцов Азии полностью уничтожен пламенем
«Тенденция не очень хорошая»: в Киеве забили тревогу из-за отъезда молодежи
Мать арестовали после гибели сына от нападения аллигатора
К чему снится бывшая девушка парня: толкование для него и для неё
Зеленский ноет в бункере, диаспоры в панике, «распил Украины»: что дальше
Протесты в Непале добрались до границ соседней страны
Бюджет России показал рекордное снижение дефицита
В Казахстане отменили концерт Гагариной
Брак с Зеленской, пятеро детей и безденежье: как сейчас живет Даня Милохин
Путину представили «молодильную клубнику»
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.