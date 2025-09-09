Военблогер Алехин пообещал прояснить ситуацию с отмыванием денег для ВС РФ

Военный блогер Роман Алехин в Telegram-канале заявил о готовности дать подробные разъяснения относительно видеозаписи, распространяемой в интернете. В ролике, как утверждается, могут обсуждаться схемы нецелевого использования средств, собранных в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных сил РФ.

Само видео еще не видел. Ждите. Все объясню. Кстати, можете задать в комментариях вопросы. Отвечу на все. Скрывать нечего, — написал Алехин.

Ранее «Известия» сообщили, что Алехина подозревают в крупномасштабном отмывании денег и уходе от налогов. По информации источника издания, он маскировал свои операции под благотворительную помощь участникам специальной военной операции. Официальных комментариев по данному факту не было.

До этого стало известно, что мошенники разработали новую схему обмана пользователей Telegram с использованием банковского трояна Mamont. По данным МВД, злоумышленники создают в мессенджере фальшивые каналы, которые визуально имитируют официальные группы помощи семьям участников СВО.