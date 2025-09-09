Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 15:42

«Известия»: военного блогера Алехина подозревают в отмывании денег

«Известия» сообщают, что военного блогера Романа Алехина из Курска подозревают в крупномасштабном отмывании денег и уходе от налогов. По информации источника издания, он маскировал свои операции под благотворительную помощь участникам специальной военной операции. Официальных комментариев по данному факту не было.

«Известия» сообщают, что преступная схема заключалась в следующем: некое предприятие перечисляло фонду Алехина 200 млн рублей якобы для поддержки фронта, после этого блогер приобретал медицинские препараты для участников СВО на 150 млн рублей у аффилированной с этой же компанией фирмы.

По данным издания, бизнесмен получал средства, но 50 млн из них Алехин, предположительно, оставлял себе в качестве «комиссионных», при этом реальный объем приобретаемых медицинских препаратов, на которые выделяли средства, оказывался заниженным, это приводило к тому, что участники СВО получали меньшее количество жизненно важных лекарств на фронте.

Ранее Чертановский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста для блогера Александры Митрошиной. Меру пресечения избрали в рамках уголовного дела об отмывании денег.

блогеры
СВО
деньги
Курск
