Суд принял решение по делу Митрошиной об отмывании денег Суд Москвы продлил домашний арест блогеру Митрошиной по делу об отмывании денег

Чертановский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста для блогера Александры Митрошиной, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции. Мера пресечения была продлена по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Удовлетворено ходатайство о продлении срока домашнего ареста А. А. Митрошиной, — сказали агентству в суде.

По версии следствия, Митрошина легализовала 127 млн рублей, полученных в результате неуплаты налогов, путем приобретения недвижимости в Москве. Прежде столичное главное управление СК РФ сообщало, что обвиняемая полностью признала свою вину по предъявленным обвинениям.

Также в отношении блогера возбуждали дело за неуплату налогов, но его закрыли после частичного погашения долга. Сейчас расследование по новому обвинению продолжается.

