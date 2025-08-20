Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 18:22

Суд принял решение по делу Митрошиной об отмывании денег

Суд Москвы продлил домашний арест блогеру Митрошиной по делу об отмывании денег

Александра Митрошина Александра Митрошина Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Чертановский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста для блогера Александры Митрошиной, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции. Мера пресечения была продлена по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Удовлетворено ходатайство о продлении срока домашнего ареста А. А. Митрошиной, — сказали агентству в суде.

По версии следствия, Митрошина легализовала 127 млн рублей, полученных в результате неуплаты налогов, путем приобретения недвижимости в Москве. Прежде столичное главное управление СК РФ сообщало, что обвиняемая полностью признала свою вину по предъявленным обвинениям.

Также в отношении блогера возбуждали дело за неуплату налогов, но его закрыли после частичного погашения долга. Сейчас расследование по новому обвинению продолжается.

Ранее Мещанский районный суд столицы продлил срок ареста экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому по делу о преступлении коррупционной направленности. Также арест продлен его супруге Янине Копайгородской. Следствие считает, что за два года на посту мэра Копайгородский с женой незаконно получили около 332 млн рублей. Им инкриминируют три эпизода по статье 174.1 УК РФ (отмывание денег), а также хищение земель в Сочи, получение взяток и принуждение к даче ложных показаний.

Россия
Москва
суды
Александра Митрошина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев обозначил позицию Россию по войскам НАТО на Украине
ВС России готовят «небесные похороны» украинской аэроразведке
Запад приступил к отстранению Зеленского от власти: что известно, Залужный
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-замминистра обороны
Глава Минобороны Польши заявил о падении якобы российского дрона
США расширили санкции против МУС
Российским родителям могут выделить еще один выходной
Нелегальные таксисты-зазывалы рискуют нарваться на штрафы в аэропортах
Арестована еще одна родственница экс-главы Верховного суда Адыгеи
В России запретили песни рэперов OG Buda и Платина
В российском поселке детям на дорогах нарисовали ведущую к «пропасти» зебру
Родившей в турецком туалете россиянке грозит срок на родине: сколько дадут
Двое сыновей бизнесмена получили срок за избиение и похищение подростков
Со вкусом карамельки: рецепт вяленых помидоров — нужен мед и розмарин
В США разгорелся скандал из-за охраны резиденций главы Пентагона
Эксперт раскрыл, как американцы воспримут депортацию украинских беженцев
«Это два разных чуда»: эксперт назвал трагедией ситуацию с Наговицыной
Высоцкая обратилась к мужу в 88-й день рождения
Шесть украинских военнослужащих пополнили список террористов
Семья Тиммы обратится к заму Бастрыкина для возбуждения дела на Седокову
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Хит на ужин! Американская кабачковая запеканка! Просто, вкусно и быстро!
Общество

Хит на ужин! Американская кабачковая запеканка! Просто, вкусно и быстро!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.