Стало известно о судимости военблогера Алехина

РЕН ТВ сообщает, что военный блогер из Курска Роман Алехин был осужден в 2014 году за мошенничество при продаже протезов инвалидам. По данным канала, молодой человек создал ортопедическую компанию, которая поставляла медицинское оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья по государственным контрактам, однако позже выяснилось, что фирма продавала поддержанные протезы вместо новых.

Как отмечает РЕН ТВ, предприниматель скупал использованные протезы у семей умерших инвалидов и у нуждающихся граждан за минимальные суммы, после чего выдавал их за новую продукцию. Как сказано в материале, в 2014 году суд признал Алехина виновным в мошенничестве, но ограничился назначением штрафа.

Ранее «Известия» сообщили, что Алехина подозревают в крупномасштабном отмывании денег и уходе от налогов. По информации источника издания, он маскировал свои операции под благотворительную помощь участникам специальной военной операции. Официальных комментариев по данному факту не было. Сам блогер пообещал разобраться в ситуации.