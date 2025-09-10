МВД прокомментировало слухи о проверке военблогера и «отмываниях» на СВО

Полиция начала проверку в отношении военного блогера Романа Алехина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курской области. Поводом стала публикация о возможных нарушениях при покупке гуманитарной помощи для бойцов, участвующих в военной спецоперации.

Правоохранители обнаружили в Сети публикацию о возможных нарушениях со стороны Алехина. В МВД уточнили, что его и неизвестного сообщника подозревают в махинациях с покупкой гуманитарной помощи для участников СВО.

По данному факту начато проведение проверки, — сказано в сообщении.

Информация о проверке Алехина появилась накануне, 9 сентября. Источники в правоохранительных заявляли, что его подозревают в возможном мошенничестве при сборе средств на нужды СВО.

Алехин позже сообщил о готовности дать подробные разъяснения касательно видеозаписи, распространяемой в интернете. В ролике, как утверждается, могут обсуждаться схемы нецелевого использования средств, собранных в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных сил РФ.

Ранее «Известия» уточнили, что преступная схема заключалась в следующем: некое предприятие перечислило фонду Алехина 200 млн рублей якобы для поддержки фронта, после этого блогер приобрел медицинские препараты для участников СВО на 150 млн рублей у аффилированной с этой же компанией фирмы.

По данным издания, бизнесмен получил средства, но 50 млн из них Алехин, предположительно, оставил себе в качестве «комиссионных». При этом реальный объем приобретаемых медицинских препаратов, на которые выделяли средства, оказался заниженным, это привело к тому, что участники СВО получили меньшее количество жизненно важных лекарств на фронте.