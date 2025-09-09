Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 16:53

Военблогер попал на радар правоохранителей после помощи бойцам СВО

Военблогера Алехина проверяют после сообщений об отмывании денег для СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители начали проверку в отношении военного блогера Романа Алехина, пишет ТАСС со ссылкой на источники. Его подозревают в возможном мошенничестве при сборе средств на нужды специальной военной операции.

В отношении Алехина проводится проверка в связи с возможным мошенничеством на помощи бойцам СВО, — заявил источник.

Ранее «Известия» сообщали, что Алехина подозревают в крупномасштабном отмывании денег и уходе от налогов. По информации источников издания, он маскировал свои операции под благотворительную помощь участникам СВО.

«Известия» уточнили, что преступная схема заключалась в следующем: некое предприятие перечисляло фонду Алехина 200 млн рублей якобы для поддержки фронта, после этого блогер приобретал медицинские препараты для участников СВО на 150 млн рублей у аффилированной с этой же компанией фирмы.

По данным издания, бизнесмен получал средства, но 50 млн из них Алехин, предположительно, оставлял себе в качестве «комиссионных», при этом реальный объем приобретаемых медицинских препаратов, на которые выделяли средства, оказывался заниженным, это приводило к тому, что участники СВО получали меньшее количество жизненно важных лекарств на фронте.

Ранее Чертановский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста для блогера Александры Митрошиной. Меру пресечения избрали в рамках уголовного дела об отмывании денег.

