10 сентября 2025 в 19:16

«Ай-яй-яй»: Алаудинов ввязался в скандал с «отмываниями» военблогера на СВО

Алаудинов вступился за военблогера Алехина, подозреваемого в отмываниях на СВО

Командир спецназа «Ахмат» МО РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов поддержал военного блогера Романа Алехина, фигурирующего в проверке о махинациях с гуманитарной помощью для СВО. В своем Telegram-канале военачальник уточнил, что он воевал в подразделении 23 дня и за это время стал полным кавалером орденов отряда.

Ай-яй-яй, ой-ой-ой, он (Алехин. — NEWS.ru) когда-то с ним (Алаудинов. — NEWS.ru) здоровался, и даже был в «Ахмате», — отметил генерал.

Алаудинов добавил, что Алехин помогал спецназу «два с чем-то года», закупая тысячи радиостанций и комплектов к ним. Он подчеркнул, что в случае вины разбираться должны следственные органы.

Даже если бы он и совершил это преступление, какое должно отношение это иметь к спецназу «Ахмат»? Если он виноват, органы должны разобраться, — подчеркнул командир.

Ранее в МВД заявили о проверке в отношении Алехина из-за публикации о возможных нарушениях. В ведомстве уточнили, что его и неизвестного сообщника подозревают в махинациях с покупкой гуманитарной помощи для участников СВО.

Алехин между тем заявил о готовности дать подробные разъяснения касательно видеозаписи, распространяемой в интернете. В ролике, как утверждается, могут обсуждаться схемы нецелевого использования средств, собранных в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных сил РФ.

