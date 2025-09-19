Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 17:33

Адвокат назвал возможную причину признания Алехина иноагентом

Адвокат Багатурия: Алехина могли признать иноагентом из-за финансирования Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военного блогера и бывшего советника губернатора Курской области Романа Алехина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могли признать иностранным агентом из-за финансирования со стороны Запада, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. При этом он отметил, что иногда сложно понять логику подобных решений, однако критерии для получения подобного статуса четко прописаны в законе.

Логику признания иноагентами порой очень сложно понять, но основные критерии, перечисленные в законе — это осуществление публичной деятельности и зависимость от иностранных государств или лиц, связанных с зарубежными странами. Таким образом, можно предположить, что Алехин, являясь публичной персоной, по мнению российских властей, вступил в неверные отношения с иностранными государствами, получая от них финансирование, — сказал Багатурия.

Ранее Алехин заявил, что попадание в реестр иноагентов стало для него шоком. По словам блогера, все его публикации в социальных сетях направлены против иностранного влияния на Россию и ее граждан.

блогеры
иноагенты
адвокаты
законы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Яна Стойкова
Я. Стойкова
