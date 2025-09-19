Военблогер Алехин высказался о признании иноагентом Военный блогер Алехин заявил, что признание иноагентом стало для него шоком

Военный блогер и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что попадание в реестр стало для него шоком. В беседе с NEWS.ru он отметил, что все его публикации в социальных сетях направлены против иностранного влияния на Россию и ее граждан.

Алехин также опроверг финансирование своей деятельности со стороны Запада. Кроме этого, он подчеркнул, что находится под персональными санкциями президента Украины Владимира Зеленского и внесен в базу сайта «Миротворец». По словам военблогера, он намерен оспорить решение Министерства юстиции РФ.

О попадании Алехина в реестр Минюста стало известно сегодня, 19 сентября. Вместе с военным блогером в список иностранных агентов были внесены историк Сергей Эрлих, активист Иван Востриков и журналист Елена Рыковцева.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что Алехину, который подготовил иск в суд к средствам массовой информации, придется доказать порочащий характер публикаций о нем. По его словам, ответчикам, напротив, необходимо будет предоставить опровергающие доказательства.