16 сентября 2025 в 17:05

Юрист оценил перспективы иска военного блогера Алехина к СМИ

Юрист Салкин: Алехину придется доказать порочащий характер публикаций в СМИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военному блогеру и бывшему советнику губернатора Курской области Роману Алехину, который подготовил иск в суд к средствам массовой информации, придется доказать порочащий характер публикаций, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, ответчикам, напротив, необходимо будет предоставить опровергающие доказательства.

Оценить перспективы иска Алехина сложно. Если в публикациях СМИ нет утверждений, а, например, вопросы или частные мнения, то признать сведения не соответствующими действительности не получится. Каждый имеет право на выражение своего мнения. Для признания сведений не соответствующими действительности истцу нужно доказать факт распространения и то, что они носят порочащий характер. Ответчикам, напротив, нужно либо доказывать, что это не они распространили, или что эти сведения соответствуют действительности либо являются допустимой критикой публичной персоны, — пояснил Салкин.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов поддержал Алехина, фигурирующего в проверке о махинациях с гуманитарной помощью для СВО. Он уточнил, что блогер воевал в подразделении 23 дня и за это время стал полным кавалером орденов отряда.

