Минюст впервые признал российского военкора иноагентом

Минюст РФ обновил список иноагентов, 19 сентября в него внесли активиста и бывшего советника курского губернатора Романа Алехина. До этого стало известно, что военкор из Курской области был судим.

Вместе с Алехиным в списки внесли историка Сергея Эрлиха, активиста Ивана Вострикова, журналистку Елену Рыковцеву, а также Медиапроект «Avtozak-LIVE», что следует из данных на сайте ведомства.

Ранее журналисты выяснили, что Алехин был осужден в 2014 году за мошенничество. Он продавал инвалидам старые протезы под видом новых. По данным РЕН ТВ, блогер создал ортопедическую компанию, поставлявшую медоборудование по государственным контрактам. Клиентам Алехин предоставлял использованные протезы, которые дешево перекупал у семей умерших инвалидов, а также у нуждающихся граждан. Суд признал вину Алехина, но назначил ему только штраф.

Военкора также подозревают в крупномасштабном отмывании денег и уходе от налогов. По информации газеты «Известия», Алехин маскировал операции под благотворительную помощь участникам специальной военной операции.