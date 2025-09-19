Русские войска штурмуют центр Покровска. Что известно, атаки 19 сентября

Вопреки заявлениям Киева, ВС РФ уже перешли границы Покровска (Красноармейска) и бои идут на улицах города. Что известно о продвижении российских войск 19 сентября, удалось ли прорваться в центр города, как Киев готовится к сдаче города?

Что известно о заходе ВС РФ в Покровск

Telegram-канал «Военная хроника» опубликовал видео боев на территории Покровска (Красноармейска) в ДНР. В кадры попала засада на колонну ВСУ: на видео, опубликованном одной из штурмовых бригад ВС РФ, несколько украинских военных попадают под обстрел у перекрестка в частном секторе. После этого их тела осматривает русский боец.

«Видео короткое и не особо примечательное, но именно оно косвенно подтверждает, что штурмовые группы ВС РФ уже действуют внутри городской черты города. Как и ожидалось, линия фронта давно сместилась за административную границу Покровска, несмотря на заявления украинской стороны», — отмечает «Военная хроника».

Авторы канала считают, что пока рано говорить о прорыве ВС РФ в центр Покровска или постоянном контроле над территорией, однако прогресс у РФ немалый и его продолжают развивать. Другие каналы с этим тезисом не согласны и пишут об активных действиях ВС РФ в центре уже несколько дней.

Telegram-канал WarGonzo в ежедневной сводке сообщает о продвижении ВС РФ в западной части города.

«ВС РФ вошли в микрорайон-поселок Дурняк, а также установили контроль над въездом в микрорайон Южный со стороны [поселка] Троянда», — пишет WarGonzo.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Как развивается наступление на Покровском фронте 19 сентября

К юго-западу от Покровска ВС РФ продолжают брать под контроль административную границу Днепропетровской области. 19 сентября Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Муравка силами группировки войск «Центр».

«Судя по всему, „Центр“ собирается создать на Днепропетровщине еще один плацдарм. Из Муравки идет дорога к расположенному в 6 километрах к западу крупному селу Новопавловка. Его освобождение лишит противника возможности маневрировать войсками в приграничье и позволит „Центру“ соединиться с подразделениями в ранее освобожденном селе Филия чуть южнее», — отмечает военкор Александр Коц.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что армия России взяла под полный огневой контроль всю логистическую сеть ВСУ вокруг Покровска. По его словам, противник находится под сильным давлением со стороны ВС РФ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Правда ли, что Киев готовит украинскую публику к сдаче Покровска

По словам военного блогера из бригады «Эспаньона» Алексея Живова, бои в Покровске перешли в финальную фазу.

«Прорыв обороны близок, финальная фаза освобождения Покровска растянулась из-за того, что ВСУ перебросили туда значительное количество резервов. Противник отчаянно упирается, но Покровск в обозримом будущем будет освобожден. Российская армия прилагает огромные усилия, чтобы зачистить этот город от ВСУ», — заявил Живов СМИ.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Покровск может перейти под контроль России в ходе осенней кампании: ВСУ вынуждены будут либо отступить, либо понести серьезные потери.

Военкор Евгений Поддубный утверждает, что Киев начал «прогрев», то есть информационную подготовку, к сдаче Покровска. Он указал, что соответствующие публикации появились не только в украинских, но и западных СМИ.

«Украинская оборона важнейшего города Покровска, которая держалась более года, может подойти к концу, поскольку российские силы вторжения выдавливают сопротивление», — объявило британское издание Sky News.

О том же заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Киев пытается затушить негодование в ВСУ и избежать внутреннего бунта.

«Сегодня на Украине такая ситуация, что люди спрашивают, почему гибнут их мужья и дети, а ВСУ бросают территорию и уходят. Зеленский и команда внятного ответа дать не могут. То есть они пытаются каким-то образом в информационном поле сгладить ситуацию», — пояснил Матвийчук.

С предположением о скорой сдаче Покровска согласны не все. Telegram-канал Win/Win утверждает, что Киев, напротив, готовится к контрударам на Покровском и Сумском направлениях.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Противник стягивает силы и средства, наемников и свежие части из резервов, которые истощены на 60%. Выбора у Зеленского нет: если до декабря ВСУ не покажут результат, у него будут проблемы», — утверждает Win/Win.

Канал Condottiero отмечает, что Генштаб ВСУ так и не принял решения оставить Покровск. При этом ситуация для украинских войск становится все хуже.

«Дороги обрезаны, подвоз боекомплекта с тыла сильно ограничен. Пока город прикрывают дронщики Мадьяра, но это до определенного момента. Призрак Бахмута уже висит над Покровском», — утверждает Condottiero.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Реактивные «Герани» зажгли фейерверк в Киеве: удары по Украине 19 сентября

ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября

Наступление ВС РФ на Харьков 19 сентября: «похороны» батальона ВСУ, Купянск