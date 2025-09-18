ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября

Армия России наступает на большинстве направлений спецоперации, войска уже в центре Купянска, а ВСУ, кажется, готовятся к сдаче Красноармейска (Покровск). Какова ситуация на фронтах СВО вечером 18 сентября, как проходят бои в Купянске и Красноармейске?

Ситуация на фронтах СВО вечером 18 сентября, сдадут ли ВСУ Красноармейск и Купянск

Политик и блогер Олег Царев сообщил, что на Запорожском фронте идут упорные бои в районе Приморского и Степногорска, ВСУ стягивают туда все резервы; на восточном фланге со стороны Ольговского ВС РФ пробиваются к Полтавке, с юга к ней же двигаются бойцы из Малиновки; кроме того, у российских войск есть тактические успехи в районе Успеновки.

«На Угледарском направлении ВС РФ штурмуют Березовое. ВСУ признали потерю Обратного и территорий поблизости. Южнее Сосновки наши заняли крупный опорный пункт и продвигаются в сторону Орестополя. Севернее ВС РФ оттеснили противника от Зеленого Гая и продвинулись в Искре и Ивановке. На Покровском/Красноармейском фронте ВС РФ сражаются у Филии, Муравка почти освобождена. Есть успехи в Молодецком, это село также практически перешло под наш контроль. На восточном фланге идут упорные бои в районе Новоэкономического. Выше по фронту противник практически непрерывно контратакует в районе Никаноровки, Панковки и Владимировки, пытаясь срезать выступ на Золотой Колодезь», — пишет экс-депутат Верховной рады.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

По его словам, на Константиновском направлении южнее Клебан-Быкского водохранилища идет сражение в районе Катериновки и Клебан-Быка, где противник наладил снабжение своих войск при помощи дронов через водохранилище. Упорные бои продолжаются в районе Плещеевки, Предтечино и Ступочек. Есть продвижение ВС РФ в районе Александро-Шультино. На Северском направлении наиболее интенсивные бои идут в районе Переездного, Выемки и западнее Серебрянки.

«На Краснолиманском фронте большая часть Шандриголово перешла под контроль ВС РФ. Наши части заняли высоты к западу от этого села и севернее Новоселовки. Западнее Шандриголово есть успехи в сторону Коровьего Яра и Александровки. Наши войска зашли в северо-восточную часть Ямполя, а также перерезали ж/д между Ямполем и Дроновкой. На Купянском направлении северо-западнее Купянска ВС РФ продвигаются в районе Кондрашовки и в лесу южнее Тищенковки. Восточнее Купянска ВС РФ продвигаются у Степовой Новоселовки и Петропавловки. Активизировался фронт южнее Кругляковки в районе Загрызово, Богуславки и Боровой», — пишет Царев.

По данным политика, на Харьковском участке идут бои в южной части Волчанска, в лесу у Синельниково, у Травянского водохранилища и дамбы в районе Липцев. Также политик пишет о взятии села Отрадного на Хатненском плацдарме. На Сумском направлении ВСУ пытаются вернуть себе позиции на юге Юнаковки, также была отражена контратака у Алексеевки.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку на оккупированную ВСУ часть ДНР. Во время визита глава государства встретился с военнослужащими.

В ходе общения с бойцами Зеленский вручил государственные награды отличившимся военным. Также он заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о текущей оперативной обстановке. Были обсуждены ход боевых действий на Красноармейском направлении и общая ситуация на фронте.

В связи с интересом Зеленского к Красноармейскому направлению в Сети предположили, что президент может посетить этот район или сам город. Существует негласное правило, которое неоднократно подтверждалось с начала СВО: как только Зеленский приезжает в прифронтовой город, в скором времени его берут ВС РФ. Аналитики в Telegram-каналах теперь ждут сдачи Купянска, Красноармейска и Доброполья.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что в ходе осенней кампании ВС РФ возьмут Красноармейск. По словам эксперта, противник вынужден либо отступить, либо понести серьезные потери.

«Сейчас везде напряженка. Ресурсов, прежде всего человеческих, не хватает. И самое главное — мы целенаправленно, систематически бьем, инфраструктуру начали уничтожать, железнодорожные сети, а железнодорожный транспорт для них главный для поставки боеприпасов, людей и прочего к линии фронта, и склады боеприпасов, всего остального. То есть то, чем они подпитываются», — прокомментировал Дандыкин.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

ВС РФ уже в центре, оборона ВСУ рушится: наступление в Купянске 18 сентября



Генерал Герасимов остается в строю: почему возникли слухи об отставке?

Кто такой Гуцан, которого Путин предложил на место генпрокурора РФ: досье