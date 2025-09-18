Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 18:07

Зеленский посетил ДНР

Александр Сырский, Владимир Зеленский Александр Сырский, Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в подконтрольную ВСУ часть Донецкой Народной Республики, о чем сообщил в своем Telegram-канале. Во время визита глава государства встретился с военнослужащими.

В ходе общения с бойцами Зеленский вручил государственные награды отличившимся военнослужащим. Также президент заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о текущей оперативной обстановке. Были обсуждены ход боевых действий на Красноармейском направлении и общая ситуация на фронте.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы Зеленского нанести удары по российским НПЗ указывают на его личное участие в планировании атак. По ее словам, таким образом политик признает свою роль в нападениях на гражданскую инфраструктуру и угрозах мирным жителям.

Прежде депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что Зеленский достиг «высокой степени социального разложения», о чем свидетельствует его план конфликта с Россией. По мнению парламентария, действия украинского лидера направлены на получение иностранных денег для ведения боевых действий до последнего украинца.

Украина
ДНР
Владимир Зеленский
ВСУ
