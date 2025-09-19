«Под огнем»: у одного из городов ДНР произошел коллапс логистики ВСУ Кимаковский: ВС РФ взяли под огневой контроль всю логистику ВСУ у Красноармейска

Армия России взяла под полный огневой контроль всю логистическую сеть ВСУ вокруг Красноармейска (Покровска), сообщил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, противник находится под сильным давлением со стороны российских военных. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Вокруг Красноармейска вся логистика противника, вся сеть дорог основных и окольных находится под нашим огневым давлением, под плотным огнем, — рассказал собеседник.

Ранее стало известно, что оборона украинских войск в районе Красноармейска близка к критической черте. Российская армия усилила давление, поэтому силы ВСУ не смогут долго удерживать наступление. Ситуация осложняется тем, что армия России использует трубопровод для переброски войск на северо-востоке от Купянска. Это делается для истощения ресурсов противника и усиления обороны.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России ведут бои в высотной застройке Красноармейска. Он добавил, что на Добропольском выступе продолжаются ожесточенные атаки и контратаки с обеих сторон. По его словам, продвижение российских подразделений имеет важное значение.