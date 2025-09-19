Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 11:12

«Под огнем»: у одного из городов ДНР произошел коллапс логистики ВСУ

Кимаковский: ВС РФ взяли под огневой контроль всю логистику ВСУ у Красноармейска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Армия России взяла под полный огневой контроль всю логистическую сеть ВСУ вокруг Красноармейска (Покровска), сообщил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, противник находится под сильным давлением со стороны российских военных. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Вокруг Красноармейска вся логистика противника, вся сеть дорог основных и окольных находится под нашим огневым давлением, под плотным огнем, — рассказал собеседник.

Ранее стало известно, что оборона украинских войск в районе Красноармейска близка к критической черте. Российская армия усилила давление, поэтому силы ВСУ не смогут долго удерживать наступление. Ситуация осложняется тем, что армия России использует трубопровод для переброски войск на северо-востоке от Купянска. Это делается для истощения ресурсов противника и усиления обороны.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России ведут бои в высотной застройке Красноармейска. Он добавил, что на Добропольском выступе продолжаются ожесточенные атаки и контратаки с обеих сторон. По его словам, продвижение российских подразделений имеет важное значение.

ВСУ
Игорь Кимаковский
Красноармейск
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.