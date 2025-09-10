В ДНР рассказали о «высотных» боях в Покровске

Вооруженные силы РФ ведут бои в высотной застройке в Покровске (Красноармейск), заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live». Он также добавил, что на Добропольском выступе продолжаются атаки и контратаки с обеих сторон. По оценке Пушилина, рывок российских подразделений является полезным и значимым.

Мы видим, что бои в самом Красноармейске — высотная застройка, — отметил глава республики.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили пусковую установку и командный пункт ЗРК С-300 украинской армии. Кроме того, удары были нанесены по складам боеприпасов, базам дронов, штабам и позициям украинских военных и наемников в 140 местах. Системы противовоздушной обороны сбили 230 украинских беспилотников. Также перехвачено пять крылатых ракет и пять снарядов РСЗО HIMARS.

Командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов до этого заявил, что подразделения российской армии ежедневно продвигаются в глубину обороны ВСУ на Донецком участке фронта, каждый день освобождая новые населенные пункты. По его словам, вся линия боевого соприкосновения «демонстрирует динамику».